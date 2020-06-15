Доступ к финансированию обеспечит предпринимателям конкурентные условия на внешних рынках, — Игорь Петрашко

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Игорь Петрашко во время встречи с предпринимателями обсудил приоритетные шаги по развитию предпринимательства

11 июня состоялась встреча Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко с ключевыми игроками украинской промышленности. Диалог был организован Федерацией работодателей Украины, информирует enovosty.com/news.

К диалогу присоединился также Михеил Саакашвили, Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. «Стимулирование развития промышленности является важной задачей, которая предусматривает, в первую очередь, создание правильных рыночных конкурентных условий для наших предпринимателей. Среди приоритетных шагов в этом направлении — это активизация экспортно-кредитного агентства, проведение антидемпинговых расследований, предоставление доступа к долгосрочному финансированию, внедрение принципа локализации производства в публичных закупках», — отметил Министр Игорь Петрашко.

Он добавил, что сейчас готовится пилотный проект осуществления закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства. В дальнейшем этот принцип будет распространяться и на другие отрасли промышленности и предоставит необходимый ресурс для предпринимателей. В контексте доступа к финансированию Министр заявил, что кредитование в Украине должно быть доступно для всех, на 5-10 лет, с залогом 5-6% годовых в гривне.

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Во время встречи присутствовали представители отдельных отраслей промышленности, которые имели возможность задать свои вопросы, обсудить конкретные проблемы и совместно выработать следующие шаги и решения. «Мы благодарны бизнесу за конкретные предложения, за понимание и за активное сотрудничество. Мы готовы к диалогу и готовы к тому, что надо будет принимать сложные нестандартные решения, но именно они смогут обеспечить движение промышленности вперед», — резюмировал министр.