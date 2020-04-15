Украинские фармацевты начнут выпуск хлорохина для лечения коронавируса, — Радуцкий

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Украинская фармацевтическая компания «Дариница» начнёт выпуск препарата гидроксихлорохина, экспериментального препарата, корый включён в протокол лечения COVID -19 в Украине.

Так, по словам народного депутат Михаила Радуцкого, фармацевтическая компания Дарница уже прошла государственную регистрацию на производство данного препарата, потребность в котором с каждым днём только возрастает. , информирует enovosty.com/news.

По словам Радуцкого, данное решение было продиктовано тем, что ряд стран прекратили экспорт хлорохина, который, по его мнению, хорошо себя зарекомендовали при лечении коронавирусной инфекции.

В связи с этим, Украина задумалась о выпуске данного препарата используя производственные мощности внутри страны.

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По словам Радуцкого, в Украине работает более 150 фармацевтических предприятий, которые могут не только покрыть потребности в данном препарате внутри страны, но и с успехом экспортировать данное лекарство на внешние рынки, поднимая ВВП Украины.