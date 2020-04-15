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Государство будет регулировать цены на продукты. В чём опасность?

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Инфляция замедлилась, но цены на многие продукты уже "зависли" на слишком высоких показателях

В Кабинете министров Украины решили с 15 апреля опять регулировать цены на некоторые продукты. Это произошло после того, как многие торговые сети за период карантина начали сильно поднимать прайсы на популярные группы товаров. Регулировать цены в Украине перестали еще в 2017 году. Цель возобновления этой функции государства — замедление инфляции и контроль над ценами на самые необходимые товары. Хотя бы на время чрезвычайной ситуации, информирует enovosty.com/news.

Список товаров, цены на которые будут под государственным контролем, в сравнении в 2017 годом, несколько сократился. Тогда в перечне было 32 наименований, сейчас — это десять продуктов питания и восемь фармацевтических препаратов. При необходимости поднять цену на эти товары, заведению торговли нужно в обязательном порядке предупреждать об этом Госпродпотребслужбу.

Контролировать будут прайсы на гречку, сахар, пшеничную муку высшего сорта, макароны украинского производства, молоко (2,5) в пленке, ржано-пшеничный хлеб, яйца, курицу в тушке, масло (72,5%), питьевую воду без газа. К слову, вода первый раз оказалась в списке социально значимых товаров.

Стоит отметить, несмотря на необходимость принятия этих мер, есть и риски и подводные камни. В частности, производители в Украине давно научились обходить государственные правила. В частности, они начинают выпускать масло и молоко другой жирности, а курицу продавать не в тушках, а в разделанном виде. Кроме того, некоторые товары, цены на которые начнут регулировать (например, перчатки и маски), могут оказаться в Украине в дефиците.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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