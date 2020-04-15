Безработица в Украине выросла в 10 раз, — Кабмин

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Сегодня, на заседании Кабмина, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что с момента начала тотального карантина в стране, безработица в Украине выросла уже в 10 раз.

По словам Премьера, правительство сейчас активно работает над созданием алгоритма выплат по программе помощи гражданам, которые в период карантина остались без средств к существованию. , информирует enovosty.com/news.

Так, по словам Шмыгаля, Министерство социальной политики, уже в ближайшие дни выступит с объяснением для граждан и расскажет о процедуре, согласно которой будут осуществляться выплаты по государственным программам для граждан, а также ФОПов, которые остались без работы или вынуждены были закрыть свои предприятия.