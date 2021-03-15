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Ярослав Жалило: «Пандемия больше всего ударила по небольшим компаниям»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Ярослав Жалило: "Пандемия больше всего ударила по небольшим компаниям"
 
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В новом исследовании МВФ сообщается, что пандемия коронавируса значительно укрепила влияние на рынке лидирующих компаний, что может тормозить среднесрочный рост и сдерживать инновации и инвестиции

С вопросом относительно опасности для мировой экономики и Украины усиления влияния на рынке лидирующих компаний в условиях пандемии «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Центра антикризисных исследований д.э.н. Ярославу Жалило, информируют "Экономические новости".

Ярослав Жалило сообщает, что те изменения, которые внесла пандемия в экономические, бытовые и повседневные процессы, повысили риски для экономической деятельности и больше всего ударили по небольшим компаниям, у которых меньше запас прочности, меньше способность к адаптивности бизнес-процессов, меньше способности адаптации персонала к новым условиям работы

«На этом и основываются результаты исследования МВФ. Кроме того, крупные компании действительно оказались более способными к тому, чтобы предложить рынку те новые продукты, которые стали необходимы в условиях пандемии.

Важно отметить, что в рыночной экономике двигателями агрессивных изменений, появлении новых технологий, формировании инноваций являются небольшие компании. Они являются более динамичными, появляются, исчезают, не боятся рисковать. Малые компании обеспечивают мобильность экономики. Вряд ли усиление влияния на рынке лидирующих компаний скажется на мировой экономике, но на направленности прогресса и инновационных процессах однозначно скажется.

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В Украине есть собственные проблемы. И здесь вопрос не в инновациях и развитии, а в структуре экономики. Поэтому те риски, которые возникают для Украины, они другого порядка. Они не связаны с тем, что укрепляется влияние крупных компаний», — сообщает Ярослав Жалило


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 55

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