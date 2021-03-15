ВСК УЗ не рассматривают действия предыдущих руководителей и членов НабСовета

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

15.03.2021 г.
21:19Ярослав Жалило: "Пандемия больше всего ударила по небольшим компаниям"
18:12ВСК УЗ не рассматривают действия предыдущих руководителей и членов НабСовета
15:20Украина увеличила экспорт семян подсолнечника почти в 4 раза
15:00Стало известно, сколько денег украинцы задолжали за коммуналку, - Госстат
14:00Определена самая привлекательная страна для трудовых мигрантов
12:55Новый украинский лоукостер Bees Airline получил право на полеты
12:46"Укрпочта" увеличила чистый доход в два раза
Все новости экономики

Аналитика

15.03.2021

Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ

Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ
Офіційний Київ та керівництво окупованих РФ Луганської та Донецької псевдо-республік звинувачують один одного в підготовці провокацій і подальшому відновленні ...
14.03.2021

Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины

Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины
Протесты на харьковском предприятии "Электротяжмаш" из-за невыплаты зарплат заставили в очередной раз вернуться к катастрофической ситуации в промышленности ...
11.03.2021

Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского

Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского
Недавно исполнился ровно год, как Денис Шмыгаль занял пост премьер-министра Украины. Приоритетными для него и его команды были вопросы завершения войны ...

Последние новости

16.03.2021 г.
01:05 Киев в тумане: в Сети появились красивые фото столицы
15.03.2021 г.
23:00 В Индии планируют ввести уголовную ответственность за операции, связанные с криптовалютой, - Reuters
21:59 В Эстонию прибыли американские истребители F-15E и F-15C
21:49 Американский бомбардировщик впервые приземлился в Польше
21:19 Ярослав Жалило: "Пандемия больше всего ударила по небольшим компаниям"
21:05 Обращение к Зеленскому: "Слуга народа" стала партией аферистов и мошенников, - Дубинский
20:58 МИД сможет открывать за рубежом дистанционные посольства
20:39 В Украине планируют ввести новый вид пенсий
20:18 В Украине появился отечественный лоукостер
19:57 Криптовалюта Bitcoin достигла рекордного максимума, - Fox News
19:48 "Локдаун становится все более вероятным": в Верховной Раде готовятся к усиленному карантину
19:22 В Польше тесты на Covid-19 будут продавать в продуктовых магазинах
18:28 В Украине проводят важную реформу для вступления в НАТО
18:12 ВСК УЗ не рассматривают действия предыдущих руководителей и членов НабСовета
17:49 Associated Press: Крупнейшие мировые автопроизводители переходят на выпуск электромобилей
17:13 Кравчук рассказал, что может заставить Кремль уважать суверенитет Украины
16:52 Ключевые игроки на рынке во время пандемии усиливают свои лидирующие позиции, - МВФ
16:27 ВМС Украины получили береговые РК "Нептун" (ФОТО)
16:02 В Украине хотят "диджитализировать" уголовный процесс
15:20 Украина увеличила экспорт семян подсолнечника почти в 4 раза
15:00 Стало известно, сколько денег украинцы задолжали за коммуналку, - Госстат
14:40 В Украине усилили наказание за нарушение ПДД: за что будут штрафовать
14:20 На жителя Англии подали в суд после того, как он заставил дочь подписать обязательство не набирать вес
14:00 Определена самая привлекательная страна для трудовых мигрантов
13:40 Украина планирует двойное гражданство с Евросоюзом
13:24 СБУ раскрыли масштабную схему финансирования боевиков «ЛНР»
13:20 ВМС Турции приняли поставку второго самолета MELTEM-III
13:16 В Украине расширили оранжевую зону карантина, в зеленой зоне нет ни одной области
12:55 Новый украинский лоукостер Bees Airline получил право на полеты
12:46 "Укрпочта" увеличила чистый доход в два раза
12:30 Смертельное ДТП в Киеве: двое людей стали жертвами нетрезвого водителя (ВИДЕО)
12:26 Опубликован рейтинг самых влиятельных женщин в экологической политике Украины
12:04 Биткоин близок к новому рекорду, но на пяты наступает конкурент
12:00 Французская армия готовится получить 90 бронемашин VBL Ultima
11:39 Превышает оценку Facebook и Uber: Названа самая дорогая частная компания Кремниевой долины
11:00 В Украине увеличат пенсионный возраст для женщин
10:40 Украинский синоптик дал весенний прогноз: морозы даже в апреле
10:06 Коронавирус в Украине: "Красная" Житомирщина - лидер по приросту больных
09:54 Сеть ОККО платит «экспертам» за атаки на конкурентов и оправдание искусственного роста цен на топливо, — Иванов
09:45 В Виннице построят новый завод португальской компании
09:30 Айтишники 80-х: Назван крупнейший публичный инвестор в биткоин
09:06 Европа не нуждается в газопроводе «Северный поток-2», - вице-президент Еврокомиссии
08:53 В Китае будут наказывать за слишком большие порции еды
08:44 Стало известно, когда в Украине примут закон об отмене перевода часов
08:33 В мире из-за США нависла угроза производству вакцин
08:30 В Украине размер пенсий уменьшится в два раза. В правительстве пояснили ситуацию
08:00 Трампа больше расстроила блокировка Twitter, чем поражение на выборах, - племянница экс-президента
07:45 Эксперты назвали самые надежные автомобили 2020 года
07:30 На голливудских холмах появилось граффити с изображением Меган Маркл (ФОТО)
07:15 Мексиканские ученые придумали необычную маску для защиты от COVID-19
07:00 Стало известно, когда на дорогах в Украине появится новая разметка
14.03.2021 г.
22:00 В Одесской области расцвели краснокнижные весенние цветы (ФОТО)
21:00 В Украине заговорили о возможности строительства первого в стране автобана
20:47 Экс-президент Польши Лех Валенса лег в больницу и записал прощальное обращение к народу
20:40 Состояние олигарха Ахметова при президенте Зеленском выросло более чем в два раза
Все новости »

ВСК УЗ не рассматривают действия предыдущих руководителей и членов НабСовета

Главная » Последние новости » Новости экономики » ВСК УЗ не рассматривают действия предыдущих руководителей и членов НабСовета
 
Печать Отправить на почту

 

 

Проект создания временной следственной комиссии, направленной на изучение действий, которые привели по результатам ревизии государственного предприятия АО «Укрзализниця» в мае 2020, охватывал действия руководителей и членов наблюдательного совета 2017-2020 годов.

На момент подачи проекта в ВРУ ревизоры нашли нарушения, которые привели к рекордной сумме в 12 млрд гривен. В пояснительной записке были все руководители УЗ и члены наблюдательного совета, которые привели к такому упадку стратегическое предприятие Украины.

Кравцов, Марчек, даже собирались проверять и слушать показания Бальчуна, который на сегодняшний день опять вернулся в Украину в качестве инвестора, но уже в бизнес по добыче янтаря…

 Начиная с 2017 года руководство, включая наблюдательный совет, показывало стремительное падение и максимальный рост убытков УЗ и к 2020 только по минимальной оценке сумма нарушений, которую выявили ревизоры составила более 12 млрд.

В процентном соотношении по доле участия госпредприятия в сфере жд, упала до рекордных 15% участия на рынке перевозок, остальное перешло в частные руки, менее чем за 3 года под руководством Кравцова и наблюдательного совета.

Читайте: 2021 год станет годом перехода «Укрзалізниці» от убыточной компании к прибыльному бизнесу, - Владимир Жмак

На конец 2020 года, долю участия в сфере перевозок удалось нарастить с катастрофических 15% до 24% и за 2021 планировалось довести до 41%, практически до уровня 2017 года когда и начался стремительный спад. 

Но несмотря на положительную тенденцию нынешнего руководства, ВСК перестала рассматривать деятельность руководства и наблюдательного совета 2017-2020 годов, которые привели к такому состоянию в АО «Укрзализниця», а начало активно «рассматривать» руководство Жмака.

Об этом заявила Юлия Гришина на недавнем собрании ВСК у себя в фейсбук и в своём телеграм канале.

Читайте: Владимир Жмак: до конца следующего года "Укрзалізниця" разделится на 4 структурных подразделения

Также ВСК проигнорировали что действиям и постановлениями наблюдательного совета в феврале, были приостановлены реформы в Укрзализниці.

Об этом сообщили в  УСПП

«Украинский союз промышленников и предпринимателей обеспокоен последним решением наблюдательного совета АО «Укрзализниця» про остановку реформирования «Укрзализниці»

И направили соответствующее обращение и непосредственно к Гришиной, и ВСК, и Кабинету Министров Украины.

Вместо этого Гришина приняла во внимание заявление никогда не существовавшей организации «Антикоррупционный институт», страничка в сети интернет которой была создана 9 мая 2021, уже после того, как её заявление растиражировали некоторые СМИ и телеграмм каналы.

 


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1515

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ
Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины
Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского
Кариатида с миром на плечах: Известные украинки рассказали, кто такая Современная Женщина
Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, — Влад Черкасский
Строительный рынок: проблемы отрасли в условиях пандемии
Законопроект «О системе общественного здоровья»: будут ли насильно вакцинировать украинцев
Генеральный директор ПФК Денис Шевченко: «Наш комбинат теперь можно назвать не градообразующим, а громадообразующим предприятием»
Кадровая близорукость премьера и цена ошибки
Все статьи





Читайте также

2021 год станет годом перехода «Укрзалізниці» от убыточной компании к прибыльному бизнесу, - Владимир Жмак
 Владимир Жмак: до конца следующего года "Укрзалізниця" разделится на 4 структурных подразделения
С 1 ноября подешевеют билеты в 1 классе Интерсити+, - Александр Перцовский
 Александр Скичко уходит от Зеленского к Авакову?
Экс-нардеп Лещенко получил в феврале от "Укрзалізниці" 332 тысячи гривен
 Новые тарифы УЗ за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации
ГРС не поддержала проект автоматической индексации тарифов "Укрзалізниці" - Ляпина
 Европейская бизнес ассоциация не поддержала автоматическую индексацию тарифов УЗ

Новости экономики

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Украине могут увеличить материальную помощь на детей: сколько хотят платить (2487)

Большинство украинских миллиардеров значительно разбогатели в год коронакризиса - Forbes (1806)

Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины (1753)

В Украине размер пенсий уменьшится в два раза. В правительстве пояснили ситуацию (1541)

Определена самая привлекательная страна для трудовых мигрантов (1360)

Укравтодор подписал соглашение о строительстве в Украине первого автобана (1346)

Работники завода "Электротяжмаш" остаются без работы: у предприятия нет заказов (1132)

Превышает оценку Facebook и Uber: Названа самая дорогая частная компания Кремниевой долины (827)

В Виннице построят новый завод португальской компании (659)

Айтишники 80-х: Назван крупнейший публичный инвестор в биткоин (622)

Армия

Боевая машина десанта БМД-2 «Будка»
Подвижный автономный вторичный радиолокатор «Трасса-1»
Противотанковый ракетный комплекс Spike (Израиль)
Самолет штурмовик Douglas A-4 Skyhawk (США)
Вся армия    >>

Персоны

Собчак

Ксения
Гайдук
Виталий
Оробец
Леся
Ложкин
Борис
Евгеньевич
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

На голливудских холмах появилось граффити с изображением Меган Маркл (ФОТО) (2460)

Мексиканские ученые придумали необычную маску для защиты от COVID-19 (2441)

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон сделали открытки в память о принцессе Диане (ФОТО) (2397)

ВМС Турции приняли поставку второго самолета MELTEM-III (2137)

Курьез: хаски воспитала котенка и стала звездой Сети (ФОТО) (2112)

Стало известно, когда в Украине примут закон об отмене перевода часов (1906)

В мире из-за США нависла угроза производству вакцин (1631)

В Украине размер пенсий уменьшится в два раза. В правительстве пояснили ситуацию (1540)

Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ (1424)

Определена самая привлекательная страна для трудовых мигрантов (1360)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Что движет солнце и светила: Самые красивые истории любви

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка (20418)

Курьез: самые смешные замечания учителей в школьных дневниках (12236)

Состояние олигарха Ахметова при президенте Зеленском выросло более чем в два раза (6189)







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Колесом по бездорожью

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 