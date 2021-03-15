ВСК УЗ не рассматривают действия предыдущих руководителей и членов НабСовета

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Проект создания временной следственной комиссии, направленной на изучение действий, которые привели по результатам ревизии государственного предприятия АО «Укрзализниця» в мае 2020, охватывал действия руководителей и членов наблюдательного совета 2017-2020 годов.

На момент подачи проекта в ВРУ ревизоры нашли нарушения, которые привели к рекордной сумме в 12 млрд гривен. В пояснительной записке были все руководители УЗ и члены наблюдательного совета, которые привели к такому упадку стратегическое предприятие Украины.

Кравцов, Марчек, даже собирались проверять и слушать показания Бальчуна, который на сегодняшний день опять вернулся в Украину в качестве инвестора, но уже в бизнес по добыче янтаря…

Начиная с 2017 года руководство, включая наблюдательный совет, показывало стремительное падение и максимальный рост убытков УЗ и к 2020 только по минимальной оценке сумма нарушений, которую выявили ревизоры составила более 12 млрд.

В процентном соотношении по доле участия госпредприятия в сфере жд, упала до рекордных 15% участия на рынке перевозок, остальное перешло в частные руки, менее чем за 3 года под руководством Кравцова и наблюдательного совета.

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На конец 2020 года, долю участия в сфере перевозок удалось нарастить с катастрофических 15% до 24% и за 2021 планировалось довести до 41%, практически до уровня 2017 года когда и начался стремительный спад.

Но несмотря на положительную тенденцию нынешнего руководства, ВСК перестала рассматривать деятельность руководства и наблюдательного совета 2017-2020 годов, которые привели к такому состоянию в АО «Укрзализниця», а начало активно «рассматривать» руководство Жмака.

Об этом заявила Юлия Гришина на недавнем собрании ВСК у себя в фейсбук и в своём телеграм канале.

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Также ВСК проигнорировали что действиям и постановлениями наблюдательного совета в феврале, были приостановлены реформы в Укрзализниці.

Об этом сообщили в УСПП

«Украинский союз промышленников и предпринимателей обеспокоен последним решением наблюдательного совета АО «Укрзализниця» про остановку реформирования «Укрзализниці»

И направили соответствующее обращение и непосредственно к Гришиной, и ВСК, и Кабинету Министров Украины.

Вместо этого Гришина приняла во внимание заявление никогда не существовавшей организации «Антикоррупционный институт», страничка в сети интернет которой была создана 9 мая 2021, уже после того, как её заявление растиражировали некоторые СМИ и телеграмм каналы.