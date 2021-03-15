«Укрпочта» увеличила чистый доход в два раза

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Игорь Смелянский и "Украпочта" поделились финансовых отчетом

«Укрпочта» завершила 2020 год с чистой прибылью в 186 миллионов гривен. Об этом информируют «Экономические Новости» со ссылкой на facebook главы «Укрпочты» Игоря Смелянского. Он сообщил о том, что в прошлом году чистый доход государственной Укрпошты от реализации продукции увеличился до 9,2 миллиардов гривен, а чистая прибыль упала до 184,5 млн грн.

Успехами госкомпании на своей странице в социальной сети поделился и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. «Когда высокоэффективный менеджмент и мотивированная команда — то тяжелый год и непогода не мешают.

Отметим, чистый доход от реализации продукции и услуг ПАО «Укрпочта» в 2018 году увеличился на 1,2 млрд грн в сравнении с 2017 годом — до 6,8 млрд грн. А за 2019 год получила 607 млн ​​грн прибыли до налогообложения.

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Напомним, ранее «Экономически Новости» сообщали о том, что «Укрпочта» начала отправлять экспресс-посылки в США,