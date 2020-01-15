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В Украине прекратил работу крупный лоукостер. Что теперь делать пассажирам?

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине прекратил работу крупный лоукостер. Что теперь делать пассажирам?
 
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Перевозчик Ernest Airlines, который следовал популярным направлением, прекращает полёты, но на его место придут новые авиакомпании

В Украине прекратил работу крупный лоукостер Ernest Airlines, которые совершал полёты из Украины на территорию Италии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Самолеты, которые за прошлый год перевезли больше 300 тысяч пассажиров, прекратили полеты 13 января, чем всерьез встревожили пассажиров, которые часто летали в этом направлении. Тем не менее, их успел успокоить глава ведомства, который заявил о том, что в скором времени все те направления, с которыми работал Ernest Airlines, заменят другие перевозчики. Так, по словам Криклив, Украина будет реализовывать такую модель: будут созданы все унося для открытого конкурентного рынка, который саморегулируется. В скоро времени на направления будут приняты заявки от разных украинских и зарубежных компаний, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, по словам министра, в этом году рейсы в Италию открывает SkyUp. Перелеты будут осуществляться в Рим, Неаполь и Милан со Львова.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что украинский лоукостер серьезно изменил правила перевозки багажа и животных. Перемены начали действовать с начала нового года. Кроме того, самые популярные лоукосты в последнее время всё чаще уменьшают габариты багажа, который можно бесплатно пронести в салом самолёта.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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