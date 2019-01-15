Украинцам вернули удобную функцию «Укрзалызниці»

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На праздники, во избежание дефицита билетов, было введено ограничение для пассажиров

Уже с сегодняшнего дня, с 16 часов, украинцы смогут возвращать проездные документы на сайте «Укразализныци» и в специальных мобильных приложениях. В УЗ пояснили, что во время праздников вводили ограничения, чтобы в стране не возникало проблем с дефицитом билетов, информирует enovosty.com/news.

Специалисты УЗ провели анализ, который показал, что основная часть билетов покупалась в первые же минуты после появления, но значительная часть со временем возвращается в продажу перед отправлением поезда. Это говорит о том, что билеты покупают не реальные пассажиры: оптовую покупку используют для спекуляций.

Пресс-служба констатировала, что с помощью этого ограничения в этом году удалось избежать искусственного дефицита билетов, и на праздники все желающие смогли воспользоваться услугами перевозчика.

Конечно же, некоторые пассажиры жаловались на неудобства, но, в целом, УЗ справились с пассажиропотоком и на праздники не возникло коллапса.

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