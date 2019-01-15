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Пенсии по-новому: Кто останется без денег, а кто — разбогатеет

Главная » Последние новости » Новости экономики » Пенсии по-новому: Кто останется без денег, а кто - разбогатеет
 
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В этом году украинцев ожидают пенсионные обновления

В этом году украинские пенсионеры будут получать выплаты по новой расчетной формуле. Отныне учитывать будут опыт последних трех лет, а не двух. Кроме того, стали более жесткими и правила выхода на отдых. Теперь для того, чтобы выйти на пенсию, необходимо официально проработать от 26 лет. В Министерстве социальной политики жесткой правило «нет стажа — нет и денег» поясняют желанием выгнать работников из «тени». Если они хотят получать пенсию от государства, они должны работать открыто и выплачивать налоги в казну, информирует enovosty.com/news.

Итак, кто не получит пенсию? На пенсию в 2019 не могут рассчитывать украинцы, которым в этом году исполнилось шестьдесят лет, но они не проработали пятнадцать лет. А вот получать деньги будут те, кто имеет стаж от 16 лет и кому в этом году исполнится 63 года.

Кому увеличат пенсию? Всем. В этом году украинцев ждут два увеличения выплат, так как согласно с законом, рост пенсии должен покрывать инфляционные темпы и соответствовать росту заработных плат. В этом году будет и автоматическое пересчитывание выплат. В СМИ посчитали, что выплаты должны вырасти примерно на 16 процентов.

Кроме того, стало известно о том, что в Украине резко увеличатся пенсии военных. Их выплаты увеличатся на четверть.

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Отметим, рост выплат, по мнению экспертов, не достаточный. Сегодня минимальной пенсии украинцев не хватает для того, чтобы приобрести даже самые необходимые товары.


Автор: Оксана Ельченко
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