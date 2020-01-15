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Игорь Чаленко рассказал о механизме реализации новой программы поддержки микро- и малого бизнеса

Главная » Последние новости » Новости экономики » Игорь Чаленко рассказал о механизме реализации новой программы поддержки микро- и малого бизнеса
 
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Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №2589, согласно которому в Украине будут выдаваться кредиты под 5-7-9% для поддержки микро- и малого бизнеса

С вопросом относительно возможности реализации данных инициатив на практике «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Чаленко сообщает, что этот закон, принятый во втором чтении по новой бюджетной программе «Фонд развития предпринимательства», имеет довольно специфическое финансирование

«Предлагается взять 2 миллиарда гривен с досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физлиц. И это средства специального фонда госбюджета. Таким образом можно уже сегодня говорить, что наполнение данной статьи весьма призрачно, поскольку неизвестно, будут ли досрочно погашаться векселя Фондом гарантирования вкладов физлиц.

Поэтому с одной стороны звучит хорошая сумма в размере 2 миллиардов гривен, однако она на данный момент не подкреплена практически ничем. Если мы будем брать опыт прошлых годов, то, конечно, Фонд гарантирования вкладов старался досрочно погашать векселя. Но на этот год о таких планах он не сообщал. Поэтому сама идея о поддержке микро- и малого бизнеса очень хороша, но принятый закон, по крайней мере в первом квартале, не позволит найти для этого необходимое финансирование», — сообщает Игорь Чаленко

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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