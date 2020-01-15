Фермеры рассказали, когда подорожает борщевой набор

Главная » Последние новости » Новости экономики » Фермеры рассказали, когда подорожает борщевой набор Фермеры рассказали, когда подорожает борщевой набор

Закрыть Отправить

Фермеры предупредили украинцев о том, что продукты борщевого набора могут серьезно вырости в цене уже в феврале

Перед Новым годом украинцев пугали серьезным подорожании продуктов «борщевого набора», которое должно было произойти из-за предпраздничного ажиотажа. Тем не менее, несмотря на такие прогнозы, стоимость продуктов выросла только на десять процентов. А вот следующего подорожания украинцам стоит ждать уже в этом феврале. Но и такие прогнозы могут не оправдаться, информирует enovosty.com/news.

По словам экспертов, причин для инфляции есть сразу несколько. В частности, основанием для такого прогноза является сценарий последних сезонов, когда борщовой набор набирал в цене во второй половине зимы. К тому же, проблема с неправильным хранением овощей так и не решилась.

Тем не менее, из-за увеличения площадей под овощами в стране, которое наблюдалось в этом сезоне, это подорожание остается под знаком вопроса. Стоит также отметить тенденцию к тому, что после удорожания отечественных овощей, на рынок сразу заходит в большом количестве импортный продукт. В частности, поток лука из-за границы начнётся после того, как цены на рынке превысят 11 гривен за килограмм. Та же история наблюдается и с картофелем: импорт начался в начале этого сезона и всё ещё продолжается, не давая украинским фермерам взвинтить цены на рынке.