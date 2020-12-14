Украинцы не могут оформить карантинные выплаты. Стало известно о проблеме

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Украинцам порекомендовали повторить попытку чуть позже

С сегодняшнего дня «Дія» начал принимать заявки на получение 8 тыс единовременного пособия от государства. Тем не менее, украинцы, которые попытались подать заявление, столкнулись с трудностями. Как пояснили в Министерстве цифровой трансформации Украины, причиной стало большое количество заявлений. Сотни тысяч жителей страны сегодня, 14 декабря, зашли на портал, который не сумел справиться со столько масштабным наплывом, информирует enovosty.com/news.

В Минцифре обратились к украинцам с просьбой не волноваться и попытаться оставить заявку несколько позже. В сообщении говорится о том, что в результате все желающие смогут оформить помощь, так как заявления от ФЛП и наемных работников будут принимать до конца месяца. Кроме того, в Министерстве предупредили украинцев, чтобы те не передавали свои данные третьим лицам, напомнив, что получить выплату только с помощью сервиса «Дія».

Также, в ведомстве напомнили о том, кто и как может получить выплату от государства.

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