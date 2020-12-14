Санкционные новшества Байдена: Иран намерен удвоить добычу нефти

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Иран рассчитывает на то, что новый американский президент Джо Байден смягчит санкции Трампа, хотя эксперты считают, что эти надежды слишком оптимистичны

В Тегеране заявили об амбициозных планах удвоить добычу нефти, рассчитывая на отмену санкций, который ввела администрация Дональда Трампа. Иран поставил цель качать 4,5 млн баррелей в сутки в 2021 году. По словам министра нефти Исламской республики Биджан Намдар Зангане, запланированный объем добычи «черного золота» в 2,3 раза превышает нынешний — 1,9 млн баррелей в сутки, информирует enovosty.com/news.

Ранее Ираном поставлялось за границу около 2,6 млн баррелей в сутки, но ситуация резко изменилась, когда Соединенные Штаты Америки вышли из ядерной сделки администрации Обамы и восстановили нефтяное эмбарго. Тогда Тегеран потерял почти всех клиентов и на сегодня продает примерно 133 тысяч баррелей, все они уходят в Китай.

Поводом для оптимизма и столь глобальных нефтяных планов стало то, что в администрации Джо Байдена планируют пересмотреть санкционную политику Вашингтона и, приоритетно, программы, которые принимались в одностороннем порядке — без поддержки союзников ЕС. Первым кандидатом на пересмотр санкционной политики Штатов стал именно Иран, в отношении которого экс-президент Дональд Трамп восстановил нефтяное эмбарго, не получив поддержку Европейского союза.

Байден выразил мнение о том, что сделку, которая разморозила валютные резервы Ирана и открыла нефти путь на мировой рынок, нужно «расширять и укреплять при помощи дипломатии и союзников». Именно таким образом администрация нового главы Белого дома намерена «остановить дестабилизирующую активность» Исламской республики.

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Несмотря на всё это, инвесторы выражают сомнения в том, что надежды Тегерана на быструю отмену нефтяного эмбарго в ближайшем будущем станут явью. По мнению экспертом, смягчение санкций — не приоритет для Соединенных Штатов Америки, потому в следующем календарном году, скорее всего, рынок не зальет иранская нефть.