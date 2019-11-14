Маркарова сообщила, что проблему государственного долга можно решить в течении одного-двух лет

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Маркарова сообщила, что проблему государственного долга страны можно решить в течении одного-двух лет

Министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект госбюджета-2020, сообщила, что проблему государственного долга Украины можно решить в течении одного-двух лет, информирует enovosty.com/news.

Маркарова отметила, что процентные ставки, по которым Министерство финансов привлекает заимствования, снижаются.

Министр финансов подчеркнула, что та политика, которую осуществляют Кабмин и Национальный банк, уже дает свои результаты.

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Маркарова сказала, что вскоре госдолг перестанет быть проблемой для Украины и чиновники будут работать с ним, как все другие развитые страны.