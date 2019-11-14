Маркарова сообщила, что проблему государственного долга можно решить в течении одного-двух лет
Маркарова сообщила, что проблему государственного долга страны можно решить в течении одного-двух лет
Министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект госбюджета-2020, сообщила, что проблему государственного долга Украины можно решить в течении одного-двух лет, информирует enovosty.com/news.
Маркарова отметила, что процентные ставки, по которым Министерство финансов привлекает заимствования, снижаются.
Министр финансов подчеркнула, что та политика, которую осуществляют Кабмин и Национальный банк, уже дает свои результаты.
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Маркарова сказала, что вскоре госдолг перестанет быть проблемой для Украины и чиновники будут работать с ним, как все другие развитые страны.