Лукашенко угрожает закрыть границу для ввоза продукции с территории Украины

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Александр Лукашенко заявил, что может закрыть границу Беларуси для ввоза продукции с территории Украины.

Об этом Лукашенко сказал, отвечая на вопрос журналистов об отношениях Беларуси и Украины, информирует enovosty.com/news.

Говоря о торговых отношениях Беларуси и Украины, Лукашенко пересказал свой разговор з Владимиром Путиным, которого назвал «другом и старшим братом», и пригрозил, что Беларусь может закрыть границу для украинских товаров.

«Меня постоянно мой друг и старший брат, как я его называю, Владимир Путин упрекает в чем — что у нас есть санкционный режим со стороны России, вы знаете, эмбарго против Европы и равно Украины. И он меня всегда, при любой встрече спрашивает: а почему у тебя украинская граница не закрыта? А почему украинцы через Беларусь поставляют какую-то санкционную продукцию на рынок России? А почему ты у них то покупаешь, это и так далее. Он прав. И вы, Украина, против нас санкции вводите. Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории», — заявил Лукашенко журналистам.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины среди торговых партнеров Украины Республика Беларусь по итогам I квартала 2020 заняла 2 место среди стран СНГ и 5 место среди стран мира после таких стран как Китай, Германия, РФ, Польша.

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За первое полугодие 2020 года общий товарооборот с Республикой Беларусь составил 1925.9 млн. долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. уменьшился на 576.3 млн. долл. США или на 23%.

При этом экспорт украинских товаров и услуг за I полугодие 2020 г. составил 702.7 млн. долл. США, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 123.3 млн. долл. США или 14,9%.

Импорт товаров и услуг из Республики Беларусь в Украину составил 1223.2 млн. долл. США и уменьшился по сравнению с I полугодием 2019 г. на 453 млн. долл. США или 27,1%.

По состоянию на ІІ квартал 2020 г. Беларусь инвестировала в экономику Украины 90.4 млн. долл. США.В свою очередь, объем украинских инвестиций в экономику Республики Беларусь составляет 1.8 млн. долл. США.