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Черная пятница-2019: Где и когда ждать настоящих ценопадов

Главная » Последние новости » Новости экономики » Черная пятница-2019: Где и когда ждать настоящих ценопадов
 
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«Черная пятница» — это, чаще всего, маркетинговый трюк, но порой в этот период и правда можно сэкономить

Главные шопоголики страны уже обвели красным маркером 29 ноября — день Черной пятницы. Чаще всего магазины не ограничиваются этим днём и растягивают скидочный период на целую неделю, начиная с понедельника. Скидки обычно предлагают как крупные сети, так и небольшие магазинчики, которые не против под шумок избавиться от большого количества товаров, информирует enovosty.com/news.

В этом году украинцы могут рассчитывать на скидки до семидесяти процентов. Особенно — на бытовую технику и электронику, одежду и мебель. Активно принимать участие в «черном безумии» украинцы стали в последние два года. В частности, годом ранее продажа смартфонов в Украине выросла на 108 процентов в сравнении с неделей до начала «черной» распродажи.

Где в Киеве найти скидки? «Черная пятница» будет в разгаре в ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ Skymall, ТРЦ «Dream Town», ТЦ «Пирамида», ТРЦ River Mall, ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Gulliver, ТРЦ «Космополит»,

Тем не менее, эксперты традиционно просят украинцев быть очень осторожными с красными ценниками, так как за ними часто пытаются спрятать неликвид, брак или просто вещи, которые давным-давно валяются на полках. Также, работники магазинов неоднократно рассказывали о том, что магазины специально накручивают цены, чтобы потом их якобы опустить. Black Friday 2019 в Украине — это всё ещё маркетинговый ход, потому эксперты советуют покупать дорогие товары в начале ноября, так как перед якобы скидочным периодом, как и перед Новым годом, цены, наоборот, взвинчивают.

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Напомним, в День холостяка в Китае украинцы массово скупали товары онлайн со скидками.Это стало причиной проблем в работе Приватбанка.


Автор: Оксана Ельченко
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