Цены на рынке электроэнергии Украины побили рекордный минимум, — Давид Арахамия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Цены на рынке электроэнергии Украины побили рекордный минимум, - Давид Арахамия (ВИДЕО) Цены на рынке электроэнергии Украины побили рекордный минимум, - Давид Арахамия (ВИДЕО)

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В среду, 13 ноября текущего года, зафиксировано рекордное снижение цены на электроэнергию в Украине, которая упала до своего исторического минимума и составила 919,8 грн/МВт-ч. Такой низкой цены не было с июля 2019 года, когда стартовал запуск оптового рынка электроэнергии. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил глава фракции «Слуга народа», Давид Арахамия.

«Сегодня крутая новость. На рынке электроэнергии — минус 32%. Я считаю, что фамилия г-н Геруса должена расшифровываться как «Герой украинского общества», — заявил Арахамия.

По его словам, по рынку электроэнергии «мы работали три месяца, делали рынок более конкурентным, демонополизировали его. И сейчас видим очень крутые результаты этой работы».

Напомним, с 1 октября Украина возобновила импорт электроэнергии из России впервые с 2015 года. Но из-за удешевления украинской электроэнергии в конце октября импорт для многих компаний стал убыточным, некоторые компании и вовсе прекратили его в ноябре.

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Андрей Герус прогнозирует, что импорт электроэнергии прекратится уже к средине ноября.