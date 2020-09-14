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В Украине появится первый государственный онлайн-магазин

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине появится первый государственный онлайн-магазин
 
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Цель нового масштабного проекта - помочь малому и среднему бизнесу продавать свои товары государстве

Перед малым и средним бизнесом откроется новый рынок с потенциальным объемом 30 миллиардов гривен в год. Подробностями о новом проекта поделилась член наблюдательного совета Prozorro.Продажи, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди. Она сообщила о том, что правительство приняло постановление о введении электронного каталога Prozorro Market. Это позволит запустить первый в стране государственный онлайн-магазин. Его суть состоит в помощи малому и среднему бизнесу найти своего клиента в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, информирует enovosty.com/news.

Эксперт рассказала о том, что электронный каталог Prozorro Market является государственным онлайн-магазином. С его помощью учреждения в несколько кликов смогут приобретать товары широкого потребления по нормальным ценам. А частности, в магазине будут торговать топливом, канцелярией, компьютерной техникой, мебелью и другими товарами.

Известно о том, что ранее Prozorro Market был запущен в пилотном режиме. Ранее там проводились закупки на сумму не более 50 000 гривен. После того, как Кабинет министров Украины принял постановление о порядке формирования и использования электронного каталога, можно ожидать полноценного запуска Prozorro Market, а сумма увеличится до 200 тыс. Это для украинского бизнеса рынок с объемом 30 миллиардов гривен в год.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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