В Украине стало больше получателей субсидий, сумма помощи изменилась

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Средняя сумма субсидий для украинцев в последнее время уменьшилась

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом месяце получили 2,934 млн украинских домохозяйств. Это на 1,5% больше, чем в июне. Как сообщили в Министерство социальной политики, средний размер помощи, который в июне составлял 267,78 гривен, в прошлом месяце сократился на 4,1%, до 256,73 гривен, информирует enovosty.com/news.

Также в ведомстве сообщили о том, что в июле за помощью от государства облачилось 30 613 домохозяйств, субсидии назначили 17 253 домохозяйствам. Для сравнения, в июне это показатель был равен 29 503.

Сообщается, что в прошлом месяце субсидий на оплату ЖКХ услуг было получено на сумму 389,92 миллионов гривен. Наличными выплатили 379,55 миллионов, безналичными — 10,37 миллионов гривен.

Кроме того, в Министерстве соцполитики рассказали о том, что среди областей самый большой средний размер госпомощи был традиционно зафиксирован в столице (485,59 гривен). На втором месте — Харьковская область (338,98 гривен) и Запорожская (329,98 гривен).

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Самый маленький средний размер субсидии в этот период был в Закарпатской (137,8 гривен), Черновицкой (158,87 гривен) и Ивано-Франковской (189,47 гривен) областях.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в июле в Украине изменили правила начисления субсидии. Кроме того, украинцам напомнили о том, что они должны сообщить, если у них изменилась текущая финансовая ситуация.