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Стало известно, как в Украине будут менять минималку

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Минимальную зарплату в Украине будут поднимать в три этапа

Глава государства Владимир Зеленский анонсировал повышение заработной платы для украинцев в три этапа. Начальный этап должен стартовать уже этой осенью, информирует enovosty.com/news.

Как сообщили в пресс-службе ОПУ, минимальная зарплата в Украине повысится до 6,5 тысяч гривен. Президент рассказал о том, что он уверен в том, что нардепы всё же проголосуют за проект закона, поданный им. В этом случае минималка для украинцев повысится в сентябре до 5000 гривен. После второго этапа зарплаты вырастут до 6000, а в 2021 она должна составить 6,5 тысяч гривен.

Глава госудсртва Владимир Зеленский отметил, что после роста минималки, в стране должны выросты и доходы всех бюджетников. Речь идёт об учителях, медиках, социальных работниках, должностные оклады которые в Украине рассчитывают по единой тарифной сетке, которая имеет привязку к минимальной заработной плате.

Также, Зеленский попросил председателя ВРУ Дмитрия Разумкова провести внеочередное заседание парламента 25 августа и призвал нардепов поддержать проект закона о поэтапном увеличении размера минимальной зарплаты.

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Отметим, что на сегодня размер минимальной заработной платы в Украине установлен в размере 4723 гривен.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 49

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