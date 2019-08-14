Если открыть рынок земли, то рост ВВП значительно ускорится, — Александр Охрименко

Главная » Последние новости » Новости экономики » Если открыть рынок земли, то рост ВВП значительно ускорится, - Александр Охрименко Если открыть рынок земли, то рост ВВП значительно ускорится, - Александр Охрименко

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал первоочередные реформы. Это – открытие рынка земли, масштабная приватизация в течение ближайших пяти лет , создание конкурентных правил работы на рынках, упрощение ведения бизнеса, в том числе принятие уже в этом году закона о концессии

С вопросом относительно влияния данных реформ на экономику Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что если открыть рынок земли, то рост ВВП значительно ускорится, даже, возможно, превысит 5%

«Однако здесь необходимо, кроме того, что мы снимаем мораторий на продажу земли, обязательно обеспечить возможность приобретения земли крупными транснациональными корпорациями. Тогда будет и высокая цена на землю и, соответственно, придут инвестиции. И, самое главное, мы сможем внедрить новые технологии. Потому что сейчас это действительно очень-очень важно.

Относительно концессии, то, действительно, нам очень нужен закон о концессии. Но такой как в Европе. Потому что на сегодняшний момент необходимо что-то делать с газотранспортной системой. С помощью концессии можно будет создать международный консорциум и пригласить инвесторов со всего мира. И тогда у газотранспортной системы Украины появится будущее. Без концессии будущего газотранспортной системы не существует.

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Кроме того, есть очень много идей по поводу установки автобанов через Украину. Однако, опять же, для этого необходимо действительно принять закон о концессии. У нас есть сейчас закон о концессии, но он очень неудачный и плохо функционирует. Если мы запустим, то, действительно, это будет очень важно.

Относительно приватизации, то на сегодняшний момент те объекты, которые предлагаются, они не интересны. Поэтому я не уверен, что приватизация как-то существенно сможет повлиять на экономику Украины. Остальное, что было анонсировано президентом, также является очень важным. Однако, тут можно отметить, что были повторены общие фразы. И посмотрим, как будет далее развиваться ситуация», — сообщает эксперт.