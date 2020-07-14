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Что будет с ценами на продукты осенью после затяжного карантина и погодной лихорадки?

Главная » Последние новости » Новости экономики » Что будет с ценами на продукты осенью после затяжного карантина и погодной лихорадки?
 
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В этом году в стране по ряду причин наблюдаются сильные ценовые качели

С начала лета на украинских рынках наблюдаются сильные ценовые качели. Черешня с «золотой» за короткое время стала доступной, слива — стала настоящим деликатесом. Виной всему и карантин, и погодные аномалии, на которые был богат 2020 год. По этой причине в этом году, когда людям столь необходима витаминизация, украинцам приходится поневоле вычеркивать из рационы ягоды-фрукты. Кроме того, в Украине из-за холодной весны рынок тепличных овощей в стране не радует ценами. За помидоры правят от сорока гривен, за картофель — от пятнадцати гривен за килограмм. В Украине за этот популярнейший овощ приходится заплатить в 2,5 раз дороже, нежели в соседней Польше. Более того, эксперты предупреждают о том, что на более дешевый картофель украинцам рассчитывать не стоит, информирует enovosty.com/news.

Причина такой ситуации — аномально холодная погода весной, которую сменили сильные осадки. Кроме того, по ценам ударили и логистические проблемы из-за продолжительного карантина. Из-за того, что работа транспорта была запрещена, многие украинцы попросту не смогли доехать до своего огорода. Потому осенью не стоит рассчитывать на дешевые овощи. По крайней мере, они явно будут выше, чем в 2019 году.

Ещё одна проблема, которая бесспорно повлияет на рынок, — закрытые границы и падение импорта. Так, белорусы не торопятся делиться своим картофелем, чесноком и луком, потому уже сейчас стоит быть готовыми к тому, что цена борщового набора станет дороже примерно в 1,5 раза.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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