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Как и за что украинские стартаперы получают деньги

Главная » Последние новости » Новости экономики » Как и за что украинские стартаперы получают деньги
 
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Украинские стартапы пользуются большим спросом у зарубежных инвесторов

Совсем недавно известный в Соединенных Штатах и некоторых других уголках мира стартап PassivDom от Максима Гербута из Мариуполя решил запустить франшизу на исторической родине.PassivDom оснащен целым рядом смарт-технологий, а его энегропотребяемость сокращена в двадцать раз. Это можно назвать большим успехом и поводом для гордости, информирует enovosty.com/news.

В головах украинцев часто рождаются интересные идеи для стартапов, на которые готовы выделять огромные суммы инвесторы из разных уголков мира. Так, PassivDom Гербута — один из 30 проектов из Украине, которые получили поддержку европейской программы «Климатические инновационные ваучеры».

За тем, чтобы деньги расходовались исключительно по делу, следили и в Европейском союзе и в Украине. В рамках программы климатических инновационных ваучеров Евросоюза предприниматели из Украины и компании претендовали на гранты, суммой в 20 тысяч и 50 тысяч евро. На протяжении периода с 2017 года три десятка украинских компаний в рамках этого проекта сумели получить ваучеры на миллион евро.

Как получить деньги от инвесторов? В ГО Greencubator рассказали о том, что получение гранта Европейского союза не предполагает передачу техдокументации или же прочих обязательств. С заявкой, кандидаты пишут спонсорам о том, на что намерены тратить финансирование. В частности, указывается усовершенствование готового устройства или модели, сертификация продукции и что-либо другое. Но есть один момент: для того, чтобы подтвердить сильное желание развивать дело и свою мотивацию, необходимо вложить 25% суммы из собственного кармана.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 94

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