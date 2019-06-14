ЕС продлит пилотную программу поддержки МСБ в Украине

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ЕС продлит пилотную программу поддержки МСБ в Украине, направленную на обеспечение проведения регуляторной реформы, применение эффективных стратегий развития, ориентированных на увеличение прибыльности бизнеса, улучшение уровня коммуникаций в бизнес-обществе

Советник по вопросам развития малого и среднего бизнеса EU4Business-FORBIZ Рикардо Пинто сообщил о намерениях Евросоюза продлить программу по разработке и реализации стратегических документов, направленных на поддержку развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине, информирует enovosty.com/news.

Пинто подчеркнул, что Европейский союз должен был завершить данную программу раньше, однако все же решили продлить ее до 2021 года.

Кроме того, Украина является достаточно большой страной и при реализации различных инициатив важно учитывать особенности каждого области. Именно поэтому для пилотной программы формирования эффективной политики развития малого и среднего бизнеса выбрали Черниговскую область, города Нежин и Чернигов.

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Пинто также отметил, что Евросоюз надеется, что полученные результаты от реализации данного проекта будут тщательно проанализированы, а опыт Черниговской области, Нежина и Чернигова будет учтен при реализации подобных проектов по всей Украине. По его словам, главной целью программы является обеспечение проведения регуляторной реформы, применение эффективных стратегий развития, ориентированных на увеличение прибыльности бизнеса, улучшение уровня коммуникаций в бизнес-обществе.