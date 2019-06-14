Экономист поделился хорошей новостью для украинцев

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1 миллиард евро под 6,75% — это хорошая новость для Украины по нескольким причинам.

Министерство финансов Украины выпустило еврооблигации на сумму 1 миллиард евро.Экономист Виталий Шапран на своей странице в facebook написал о том, почему эта новость очень хорошая для Украины. Первая причина, по словам эксперта, это то, что Украина самостоятельно вышла на рынок займов в евро:, информирует enovosty.com/news.

«Я давно о необходимости этого говорил и писал, монетарная политика ЕЦБ в ближайшее время не будет меняться и ставки по евро будут оставаться ниже чем по долларам США. А поскольку мы идем в ЕС, ориентируем свой экспорт в ЕС и ставим евроинтеграцию целью независимо от результатов выборов, то логичным будет уменьшать дорогие займы в долларах и вытеснять их более дешевыми в евро», — рассуждает эксперт.

Вторая причина заключается в том, что при предварительным оценкам размещения называли другие суммы (750 миллионов евро) по ставке 6-7% годовых, но спрос был достаточно большим, потому и объем больше и ставки ниже максимума предыдущих оценок:

«Для справки по ОВГЗ до года в евро Минфин в этом году на первичном рынке предлагал 4,6%. С учетом налогового фактора, и значительную разницу в сроках займов 6,75% вполне неплохой результат по сравнению с внутренним рынком. Впрочем главное — это все же самостоятельный дебют Минфина на рынке займов в евро», — написал Виталий Шапран.

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