Засластили Европу: Украина резко увеличила экспорт меда

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Германия, Бельгия и Польша активно импортируют мёд из Украины

Украина покинула тройку стран главных экспортеров меда, но в последнее время резко увеличивает показатели. Так, в Украинской аграрной конфедерации сообщили о том, что экспорт мёда с начала текущего года по апрель составляет уже 17,5 тысяч тонн. Этот показатель на 35,8 процентов больше, нежели в тот же период годом ранее, информирует enovosty.com/news.

А вот денежном эквиваленте показатель не так вырос — украинцы заработали 32,29 миллионов долларов, что всего на 11,76 процентов больше. Причина в падении стоимость этой продукции на зарубежных рынках. Так, за украинский мёд в этом году стали платить примерно на 17,7 процентов меньше.

Главные покупатели продукции из Украины — немцы (26 процентов), бельгийцы (20 процентов) и поляки (12 процентов). Именно в эти три страны уходит больше 60 процентов от всего экспорта. Примечательно, что за этот год увеличился и импорт меда в нашу страну. Главный экспортер — Дания, из которой украинцы закупили 95,35%.