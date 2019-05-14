Американские сенаторы надавят на Россию новыми санкциями

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Сенаторы США намерены ввести санкции против путинского газопровода «Северный поток-2»

Два американских сенатора — республиканец от Техаса Тед Круз и демократ от Нью-Гемпшира Джинн Шейхин завершили работу над законопроектом о новых санкциях против скандального проекта «Северный поток-2». Появилась информация о том, что американцы, члены Комитета по международным отношениям, намерены таким образом увеличить давление на Российскую Федерацию. В частности, согласно проекту закона, санкции направят на компании, владеющие судами, прокладывающие «Северный поток-2» и на сами суда. Более того, руководители этих компаний не смогут получать визы. Также, под санкционным ударом могут оказаться и те компании, которые занимаются страхованием путинского проекта, информирует enovosty.com/news.

Отметим, ранее в Соединенных Штатах неоднократно выступали против строительства газопровода, отмечая, что он сделает европейцев газовыми заложниками России. Вместе с тем, в ЕС, несмотря на предупреждения и угрозы, продолжают строительство, хотя и застраховали себя газовой директивой.