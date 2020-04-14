Власть совершила колоссальную стратегическую ошибку в сотрудничестве с МВФ — Алексей Кущ

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Заключается она в том, что были объединены две абсолютно несвязанные между собой программы сотрудничества.

Об этом в эксклюзивном интервью изданию «Экономические новости» сказал экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ, информирует enovosty.com/news.

Что сейчас в пакете помощи от МВФ? Т.н. антикоронавирусный займ. МВФ выделил 50 млрд. долларов на эти цели странам, экономика которых в наибольшей степени пострадала от пандемии. Украина могла претендовать на сумму 2 млрд.долларов. Деньги предоставляются без каких-либо предварительных условий, под них не нужно принимать специальные законы. Займ предоставляется на длительный срок, почти под нулевую процентную ставку. Его Украина должна была получить еще в марте. И то, что этого сделано не было я считаю преступлением особой тяжести, — заявил экономист.

Интересы транснациональных корпораций, которые заключаются в открытии рынка земли в Украине, очень сильно проявляются во внешнем влиянии на украинскую власть в части принятия решений. Пресловутое внешнее правление. Поэтому наша власть намерено или нет, но выглядит как намерено, привязала антикороновирусную программу МВФ к стандартной программе расширенного финансирования (EFF), по которой Украина должна получить примерно от 5-8 млрд. долл. Вот эти деньги выделяются уже под конкретные условия. То есть, тот самый «антиколомойский» закон и открытие рынка земли. Они как раз не могут быть использованы на финансирование дефицита бюджета в отличии от антикоронавирусного займа. Эти деньги выделяются небольшими траншами по 1-1,5 млрд. долларов исключительно под график выплаты наших внешних долгов.

Если бы украинское руководство приняло решение о реструктуризации внешних и внутренних долгов, нам вообще эта программа с МВФ была бы не нужна. Мы могли бы ограничится только одной антикоронавирусной программой от МВФ на сумму 2 млрд. долл. Однако власть запустила информационную кампанию, чтобы показать населению катастрофическое состояние экономики Украины и единственная «соломинка», за которую можно ухватиться – это помощь от Фонда. Последний в данном случае выполнял роль экзистенционального субъекта, такого себе «спасителя страны». МВФ у нас уже давно вошел в ранг своеобразного «карго культа». Главная задача власти заключалась в том, чтобы нагнать экзистенцию ужаса и приближающегося конца, после чего собрать ночное заседание парламента, чтобы в медицинских масках принимать абсолютно токсичный для экономики Украины закон об открытии рынка земли. То есть, мы видим, что тема антикоронавирусного займа была специально прикреплена к паровозу расширенной программы сотрудничества с МВФ. Хотя на самом деле цеплять этот вагон было не обязательно, он мог двигаться самостоятельно., — утверждает Алексей Кущ.

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