В международных рейтингах Украина растет в индексах прозрачности, — Александр Леонов

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Экс-премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт сообщил, что Украина является одной из двух стран мира после Великобритании, опубликовавших список конечных бенефициаров бизнеса.

С вопросом относительно влияния проведенных реформ по открытию реестров на прозрачность экономики и инвестиционную привлекательность страны “Экономические новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному политтехнологу, исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что открытие конечных бенефициаров существенно влияет на открытость экономики

«А в международных рейтингах Украина растет в индексах прозрачности. Национальный банк Украины был признан одним из самых прозрачных в мире. То есть чем больше открытой информации, тем прозрачнее процессы и тем меньше возможностей для коррупции. Поэтому и так важно, что в Украине открывают реестры.

Фактически на сегодня уже открыто больше сотни реестров и правительство обещает в этом году открыть еще пятьдесят. Все это позволяет активистам, журналистам, негосударственным организациям осуществлять эффективный контроль над деятельностью государства, бизнеса. Это позволяет препятствовать лоббистско-коррупционным связям. И поэтому это действительно очень важно.

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Украина одна из первых стран в мире, которая ввела электронное декларирование для чиновников, фактически, всех уровней. И это тоже достаточно важно. Пусть к этой системе есть еще очень много претензий, но сам факт институализации этого процесса уже говорит о том, что система работает и дает первые плоды. Пока что есть, конечно, некоторые проблемы, но главное, что структура уже есть и процесс должен пойти.

Например, в Румынии структура, которая соответствует нашему НАБУ, начала серьезно работать где-то через семь лет после организации. Сотрудники набрались опыта, поменялись те кадры, которые не тянули и мы помним, какие громкие процессы произошли в Румынии.

Поэтому, в принципе, очевидно, что чем выше открытость реестров, чем больше информации попадает в открытое пространство, чем больше электронных сервисов, в том числе электронного правительства, тем действительно страна становится более привлекательней для инвестиций и тем меньше возможностей для коррупционных схем, связей и т.д.», — сообщает эксперт

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