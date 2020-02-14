В Украине существенно сократился дефицит внешней торговли

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В Государственной службе статистике сообщили, что дефицит внешнеторгового баланса Украины за прошлый год составляет 3,63 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

Это в 1,7 раза меньше дефицита внешнеторгового баланса за 2018 год, который составлял 6,21 млрд долл. Уменьшение дефицита связано с увеличением украинскими предприятиями импорта товаров и услуг, который вырос на 6% и составил 67,31 млрд грн, а экспорт – 63,68 млрд долл.

Согласно статистическим данным, в 2019 году дефицит внешней торговли товарами вырос на 8,8% и достиг 10,72 млрд долл, а профицит внешней торговли услугами увеличился в 1,6 раза и составил 8,71 млрд долл.

Напомним, ранее в Нацбанке прогнозировали дефицит внешней торговли товарами и услугами за 2019 год увеличится на 7% и достигнет 12,1 млрд долл.