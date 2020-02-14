Украинским родителям приготовили приятный сюрприз

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Родители в Украине теперь могут оформлять необходимые услуги за двадцать минут с программой е-Малятко

Украинским родителям новорожденных отныне серьезно упростили жизнь. Теперь они смогут оформлять необходимые услуги, потратив всего около двадцати минут. С этим родителям поможет программа е-Малятко, которую презентовали в столице, информирует enovosty.com/news.

В правительстве отметили, что ранее нужно было тратить время в очереди одиннадцати инстанций, подавать более тридцати документов, то теперь достаточно только одного заявления и двадцати минут. Подобные сервисы в других странах объединяют до пяти услуг, в то время, как в Украину удалось соединить все десять.

С начала нынешнего года новая программа е-Малятко доступна в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. Кроме того, скоро ею можно будет пользоваться и на портале «ДІЯ» А скоро услугой можно будет воспользоваться онлайн на портале Действие.