Курьеры и массажисты: Кого ищут в Сети украинцы и сколько готовы платить

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Украинцы всё чаще перекладывают свои обязанности на других

Покупки в интернете ужа давно стали обычным явлением для украинцев разных возрастов. Сломалась стиральная машинка или болит спина — решить много проблем сейчас можно, не выходя из дома. Онлайн-сервис Kabanchik.ua поделился данными, которые показали, что в прошлом году жители Украины совершили 539 тысяч различных заказов, а это на 29 процентов больше, чем годом ранее. Самые часты запросы в Сети — «курьеры», «клинеры», «сантехники». Украинцы очень часто запрашивали в интернете услугу доставки. Это является следствием того, что люди начали больше ценить свое личное время и не против платить за то, чтобы избавить себя от обыденных дел, как вот перевозка или уборка жилья, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным аналитиков из OLX, в прошлом году самыми популярными среди украинцев были услуги грузоперевозок и аренды авто. Кроме того, в сети активно искали массажистов и мастеров для наращивания ресниц и ногтей.

в минувшем году средний чек на платформе составил 1486 грн.

Так, 4,7 млн грн украинцы потратили на курьерские услуги, услуги сантехника обошлись в целых 10 млн. грн, а на ремонт крупной бытовой техники в 2019 году украинцы потратили 6.4 млн грн.

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Стало известно, сколько украинцы готовы платить за такие услуги. Так, средний чек составляет 1486 гривен. За строительные работы в среднем платили 9700 гривен, за уборку – 1000 гривен, услуги сантехника обходятся в среднем в 597 гривен. За ремонт бытовой техники платили 456 гривен, за курьерские услуги – 160 гривен.