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Чтобы компании развивались, необходимо эффективное кредитное финансирование,- Иван Компан

Главная » Последние новости » Новости экономики » Чтобы компании развивались, необходимо эффективное кредитное финансирование,- Иван Компан
 
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По словам главы Нацбанка Якова Смолия, сегодня одной из приоритетных задач банковского сегмента является возобновление кредитования юридических лиц, потому что до сих пор банковские структуры не особо спешили предоставлять кредитные линии крупным корпоративным заемщикам.

С вопросом относительно влияния возобновления кредитования юридических лиц на эффективность деятельности предприятий и, соответственно, экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, профессору Эдинбургской бизнес-школы Ивану Компану, информирует enovosty.com/news.

Иван Компан сообщает, что если кредитование начнется и украинские компании смогут брать кредиты по приемлемым ставкам, то это будут фантастические новости для экономики страны.

“Потому, что без кредитного финансирования никакие компании выжить не могут. Да, сейчас это очень тяжело, потому что ставки, которые есть на рынке, очень высокие. И компаниям брать кредиты под такие проценты очень сложно”, — говорит Компан.

Относительно влияния возобновления кредитования физических лиц на экономику страны, то эксперт акцентирует внимание на том, что экономика будет развиваться тогда, когда будут работать компании и когда будет создаваться какая-то стоимость.

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“Для того, чтобы компании и бизнес развивались, компаниям необходимо финансирование. Без финансирования никакой бизнес развиваться не может. Кредитное финансирование, когда компании берут в долг, является одним из способов финансирования бизнеса. В настоящее время этого практически нет.

Потому, что, например, у тех же коммерческих банков нет стимула кредитовать украинские компании. Им проще купить облигации внутреннего государственного займа и получать такую же высокую ставку, которую они могут получить, выдавая кредиты компаниям. Но хлопот и риска намного меньше. Поэтому стимула нет.

Вот Национальный банк и должен думать о том, как стимулировать украинские коммерческие банки, чтобы они начали кредитование. Пока будут существовать возможности инвестировать в ОВГЗ по тем ставкам, которые есть, никакого кредитования в стране не начнется”, — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 9

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