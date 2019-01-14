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Украинцы стали активнее платить алименты

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украинцы стали активнее платить алименты
 
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В 2018 году украинцы заплатили в два раза больше алиментов, нежели годом ранее

Министр юстиции Украины Павел Петренко на своей странице в социальной сети рассказал о том, как украинцы платят алименты после того, как в стране ужесточили наказание для несовестных родителей. Так, глава ведомства отметил, что в прошлом году исполнители министерства юстиции собрали 4,6 млрд гривен долг в пользу детей. Для сравнения, в 2017 году украинские дети получили только 2,4 млрд долгов, информирует enovosty.com/news.

По словам министра юстиции, таких результатов удалось достичь благодаря новым инициативам #ЧужихДітейНеБуває, которые позволили использовать больше специальных для того, чтобы повлиять на должников. Также, Павело Петренко отметил, что в этом году эта работа будет продолжена эта работа для того, чтобы обеспечить достойное детство украинским детям.

Напомним, родители, которые не выплачивают детей в Украине с недавнего времени серьезно наказываются. В частности, их могут не выпускать за границу.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 6

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