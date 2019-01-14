Строители «Северного потока – 2» просят Меркель о защите
Компании, которые ввязались в строительство «Северного потока-2», оказались в зоне риска и просят Берлин о защите
Строительные компании уже начали получать письма от Соединенных Штатов Америки, в котором их предупредили о грядущих санкциях. Два больших предприятия в Германии уже передали в МИД ФРГ это письмо, в котором описано наказани ожидающее их, если они не покинут газотранспортный проект РФ. Немецкий химический гигант BASF совместно с энергетическим концерном Uniper просят Ангелу Меркель о защите, информирует enovosty.com/news.
В дипломатических ведомствах эти письма, которые были расценены как угрозы, пока что не комментируют, однако в СМИ говорят о том, что им посоветовали не отвечать ни них.
Отметим, о том, что компании, связанные с «Северным потоком-2» будут наказаны, в США предупреждали уже давно. Несмотря на это, немецкие депутаты поддали острой критике давление американского посла на компании, которые строят газопровод в обход Украины.
В частности, депутат Бендестага назвал письма посла неприемлемым односторонним обострением тона трансатлатических отношений.
Читайте: ЕС продлил антироссийские санкции