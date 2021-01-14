Руслан Бортник: «Бизнес сможет восстановиться на протяжении двух-трех лет, если начнется массовая вакцинация»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Руслан Бортник: "Бизнес сможет восстановиться на протяжении двух-трех лет, если начнется массовая вакцинация" Руслан Бортник: "Бизнес сможет восстановиться на протяжении двух-трех лет, если начнется массовая вакцинация"

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В Нацбанке сообщили, что в условиях пандемии и карантина бизнес продолжает пессимистично оценивать результаты своей экономической деятельности, что отображает индекс ожиданий деловой активности

С вопросом относительно возможности восстановления бизнеса до докарантинного уровня в этом году “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Украинского института политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.

Руслан Бортник сообщает, что в этом году вряд ли бизнес сможет восстановиться до докарантинного уровня

«Но если ситуация с COVID до конца этого года стабилизируется и начнется массовая вакцинация украинцев, то, возможно, на протяжении двух-трех лет бизнес сможет восстановиться. В этом году, к сожалению, вряд ли, в силу того, что Украина, к сожалению, будет и в дальнейшем находиться под давлением коронавирусных факторов. А массовая вакцинация в ближайшее время фактически невозможна», — сообщает Руслан Бортник