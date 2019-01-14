Польша становится не интересной для украинских заробитчан

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За прошлый год украинцы более 800 тысяч раз обращались в польское консульство, чтобы получить визу.

МИД Польши сообщил, что в 2018 году их консульские учреждения, которые находятся на территории Украины, выдали украинским гражданам 876 тыс. виз. Они уточняют, что более 90 процентов были национальными, а остальные шенгенскими, информирует enovosty.com/news.

Известно, что чаще всего за визами в польское консульство обращались во Львове, там получило визу более 270 тысяч украинцев, что становит 31,7 процентов от общего количества. Отметим, что в Луцке выдано около 179 тыс. виз (более 20%), в Харькове — более 145 тыс. виз (16,6%), в Виннице — почти 130 тыс. виз (14,8%).

Интересно, что в столице за визами в польское консульство было меньше всего желающих — около 90 тысяч украинцев, а в процентом соотношении это всего 10%. Но замыкает эту статистику Одесса, всего 57 тысяч людей обратились там за визой (6,5%).

МИД Польши подчеркивает, что они отказали только 31 тысячи человек со всего количества поданных визовых анкет.

Отметим, что если сравнивать прошлый год с 2017 годом по количеству выданных виз украинским гражданам в польских консульствах, то оно уменьшилось на 240 тысяч. Причина этому то, что в июне 2017 года ввели безвизовый режим для краткосрочных поездок украинцев в большинство стран ЕС, в том числе и в Польшу.

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В Национальном банке Украины подчеркнули, что в этом году меньше украинцев будут ехать в Польшу на заработки из-за перспективы замедления экономического роста в стране.

Международный валютный рынок делает неутешительные прогнозы для польского ВВП. Там отмечают,что он замедлится до 3,5% в 2019 году и 2,8% в среднесрочной перспективе.