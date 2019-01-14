Когда в Украине заработает бесплатная медицинская диагностика

Главная » Последние новости » Новости экономики » Когда в Украине заработает бесплатная медицинская диагностика Когда в Украине заработает бесплатная медицинская диагностика

Закрыть Отправить

Уже этим летом украинцы могут рассчитывать на бесплатную медицинскую диагностику

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на официальной странице в своей соцсети написал о том, когда украинцы смогут рассчитывать на бесплатную медицинскую диагностику. Так, премьер сообщил о том, что уже с начала этого июля украинское правительство начинает осуществление новой программы с названием «Бесплатная диагностика» для украинцев. Эта программа, по словам главы правительства, включает в себя 54 разных исследования, в том числе — двадцать анализов, шесть разновидностей УЗИ, четыре вида биопсии, пять рентгенов и маммографию, информирует enovosty.com/news.

На эту программу в бюджете страны заложили два миллиарда гривен. Обследоваться бесплатно украинцы смогут после того, как их на анализы отправит личный доктор.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о том, что благодаря медицинский реформе в стране сильно выросли заработные платы медперсонала.

Читайте: Разработан тест для диагностики рака за несколько минут