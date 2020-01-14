Иностранные банки станут монополистами на земельном рынке Украины, — Александр Дубинский (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский не будет голосовать за закон о рынке земли в нынешней его редакции, поскольку убеждён, что данная версия закона открывает неограниченные возможности иностранным банкам для создания монополии на земельном рынке Украины.

«Несмотря на, якобы, запрет для иностранных резидентов становиться собственниками украинской земли, коммерческие банки такую возможность получают. Сегодня у нас рынок — 60% госбанки, 40% — банки с иностранным капиталом (банки с украинским капиталом занимают очень небольшую долю). Соотвественно, в процессе кредитования и получения контроля над залогами и невыполнения кредитных обязательств, банки станут наибольшими держателями земельных участков в Украине. И эти банки будут не резиденты», — особо подчеркнул Дубинский.

Также народный депутат крайне негативно высказался относительно предложенной нормы в 10 000 гектаров в одни руки, считая, это необоснованно большим ограничением.

Также у Дубинского ест вопросы к закону в части использования земельных наделов ее собственниками на своё усмотрение.

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На вопрос журналистов: «может ли собственник земли, к примеру, засевать поля десять лет подряд рапсом, таким образом истощая и выхолащивая землю?», депутат ответил утвердительно. В нынешней редакции закона о рынке земли государство не планирует ограничивать собственников в их решении относительно использования своих земельных владений.

«Согласно данного закона, земля становится товаром. А товар полностью переходит во владение собственника. Того человека, который ее приобрёл и он может делать с землей все, что он хочет, но без права изменения целевого назначения», — подытожил Александр Дубинский.