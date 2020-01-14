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Цены на нефть продолжают рекордный рост. Что будет дальше?

Главная » Последние новости » Новости экономики » Цены на нефть продолжают рекордный рост. Что будет дальше?
 
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Обострение на Ближнем востоке продолжает толкать «черное золото» вверх после непродолжительного снижения

Стоимость барреля нефти Brent во вторник, 14 января, составляет уже 64,25 долларов, баррель нефти WTI торгуется в пределах 58,06 долларов, информирует enovosty.com/news.

Цена барреля Brent 14 января составляется 64,25 долларов. Баррель нефти WTI торговался по 58,06 долларов. Ситуация на рынке всё ещё отличается нестабильностью. После того как Тегеран признался в том, что страна виновна в катастрофе украинского самолета МАУ, в стране начались организованные молодежью антиправительственные акции протеста.

Во Всемирном банке спрогнозировали дальнейшую судьбу рынка. В свежем прогнозе они заявили о том, что рост потребления «черного золота» в текущем году будет расти примерно на один процент. Этот показатель сравним с темпами мирового спроса на нефть. В свежем прогнозе говорится о том, что этом году году поставки в Соединенные Штаты Америки будут продолжать рост по мере ввода в эксплуатацию трубопроводов.

Отметим, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в следующем месяце Саудовская Аравия намерена уменьшить стоимость нефти для европейцев 1,6-3,5 долларов за баррель.

Читайте: Цена нефти стремительно растет на фоне обострения на Ближнем Востоке


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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