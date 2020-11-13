Кондитеры и пекари резко поднимут цены на свою продукцию. Как это ударит по карману украинцев?

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Цены на социальный хлеб в Украине резко увеличатся

В Украине могут резко вырости цены на кондитерскую продукцию и хлеб. Причин для этого есть целый ряд, к тому же — кондитеры и пекари призывают власть прилагать больше усилий для воспрепятствования роста цены на рынке зерна, информирует enovosty.com/news.

В конце прошлой недели в объединении кондитеров «Укркондпром» заявили о том, что цены на мучные изделия в Украине должны подорожать примерно на десять процентов. Подорожание в первую очередь затронет «социальный» сегмент. Это крекеры, галетное, сахарное и затяжное печенье. Причина не только в снижении урожая пшеницы и увеличении закупочной стоимости, но и в том, что правительство в этой ситуации не сделало ничего для того, чтобы как-то стабилизировать положение. Ещё одна причина того, что продукт начал набирать в цене заключается в том, что хлебзаводы в Украине должны идти на дополнительные расходы во время коронавирусной пандемии. В частности, они тратятся на защиту от коронавирусной инфекции: антисептики, оборудование на входе на завод, маски для персонала, скрининги температуры и т.д

В Госстате сообщали о том, что полкилограмма пшеничного хлеба из муки 1-го сорта в начале осени стоила больше десяти гривен (20,37 гривен за килограмм, что на 5,87% выше, чем в этот же период годом ранее). Средняя цена хлеба высшего сорта в сентябре 2020 составила 12,68 гривен (+25,36 гривен за килограмм). Сильнее этой осенью всего подорожал хлеб в Черновцах и Ивано-Франковске.

Официальная статистика Ассоциации пекарей гласит, что потребление хлеба украинцами — меньше ста грамм в день. В среднем поднятие стоимости продукции на 15% повлечет рост ежемесячных расходов на одного украинца в среднем на десять гривен.

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