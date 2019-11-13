Эксперт рассказал, что будет с ценами до конца года

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До конца текущего года цены в Украине не будут серьезно меняться

Экономист Алексей Дорошенко на своей странице в facebook написал о том, что до конца года существенного подорожания продуктов не будет, так как потребительская инфляция нами прогнозируется 1,5-1,8%. Вместе с тем, он отметил, что возможны колебания цен на овощи борщового набора, вверх-вниз. Также, следует ожидать и дальнейшего подорожания куриных яиц. Некоторые крупы и хлеб будут лидерами, но в рамках 2-3% за ноябрь-декабрь. Если в октябре лидером среди хлеба был пшеничный хлеб, то в ноябре можно ожидать смену первого номера на ржаной. Большинство продуктов за следующие два месяца станут немного дороже, но не будут выше потребительскую инфляцию, информирует enovosty.com/news.

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказывали о том, что в ноябре серьезно подешевели продукты из бортового набора. Кроме того, дефицит картофеля, который произошел из-за неурожая, был перекрыт за счет рекордного импорта этого овоща из других стран.