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Зеленский рассказал о приоритетах экономического развития

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Владимир Зеленский сообщил, что первоочередной задачей экономического развития является детенизация экономики

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первоочередной задачей экономического развития является детенизация экономики, информирует enovosty.com/news.

Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы можно было бороться с бедностью, экономика Украины должна демонстрировать постоянный рост и выйти из тени.

Зеленский рассказал о приоритетах экономического развития

Также президент Украины отметил, что украинские заробитчане должны вернуться в страну и работать здесь.

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Тех же, кто выступает против этого, Зеленский назвал “экономическими вампирами“ и сообщил, что экономический рост не должен зависеть от денежных переводов заробитчан. Зеленский отметил важность результатов экономического роста для всех украинцев.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 253

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