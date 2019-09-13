Зеленский рассказал о приоритетах экономического развития
Владимир Зеленский сообщил, что первоочередной задачей экономического развития является детенизация экономики
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первоочередной задачей экономического развития является детенизация экономики, информирует enovosty.com/news.
Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы можно было бороться с бедностью, экономика Украины должна демонстрировать постоянный рост и выйти из тени.
Также президент Украины отметил, что украинские заробитчане должны вернуться в страну и работать здесь.
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Тех же, кто выступает против этого, Зеленский назвал “экономическими вампирами“ и сообщил, что экономический рост не должен зависеть от денежных переводов заробитчан. Зеленский отметил важность результатов экономического роста для всех украинцев.