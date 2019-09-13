Оплата с помощью селфи: В Украине фантастическая услуга стала реальностью

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Украинцы, которые имеют Privat24 и активировали оплату FacePay24, могут платить за товары и услуги намного проще

ПриватБанк и платежная система Visa рассказали о том, что в Украине запущены новые технологии биометрической оплаты покупок с помощью FacePay24 для розничных торговых точек, информирует enovosty.com/news.

Председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл ранее заявил о том, что услуга, которую ранее считали фантастической, стала реальной из-за современных технологий Visa, технологии Amazon Web Services с обновленной платформой мобильного банка «Приват24».

Он отметил, что совместный проект ПриватБанка и Visa является первым в нашей стране запуском биометрической оплаты покупок офлайн-ритейла. Благодаря обновленной платформе «Приват24» сегодня данная возможность стала реальностью для всех клиентов Привита и для любых офлайн и онлайн-торговцев.

Использовать эту услугу очень просто. Для начала нужно будет сделать три селфи из разных ракурсов и привязать карту к своему лицу. Далее, в магазине можно будет заплатить всего лишь посмотрев в камеру специального планшета на кассе магазина. Конечно, пока не все магазины будут способны поддержать эту современную услугу, но её удобство сложно недооценить.

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