Павел Кухта: «Приватизация позволяет резко снизить уровень коррупции»

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Правительство передало Фонду госимущества для приватизации 187 предприятий

С вопросом относительно важности проведения приватизации и ее значения для экономики «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к экс-и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павлу Кухте, информирует enovosty.com/news.

Павел Кухта сообщает, что общий план приватизации был сформирован еще в конце 2019 году в правительстве Алексея Гончарука

«И идея была такая, что 960 предприятий должны были быть переданы на приватизацию. И после передачи этих предприятий на приватизацию совокупные активы в Фонде госимущества должны были составлять около 5 млрд долл, то есть быть сопоставимыми с программой МВФ. И далее Фонд госимущества как реализатор политики уже продает эти предприятия. Из этих 960 предприятий 530 были переданы в конце 2019 года. И это была первая волна передачи предприятий на приватизацию. Вторая волна передачи около 400 предприятий была одним из последних решений кабмина Гончарука, которое не было имплементировано кабмином Шмыгаля. Правительство Шмыгаля отправило его на пересогласование и пересмот. Это заняло полгода и сейчас количество предприятий, которые передают на приватизацию, уменьшилось с 400 до 187 предприятий.

Почему это важно? Потому что это реальное привлечение инвестиций. Частный сектор вкладывает деньги и начинает развиваться. Приватизация позволяет резко снизить уровень коррупции, потому что это один из основных источников коррупции в государственном аппарате. И, соответственно, когда эти предприятия выводят из государственного аппарата у чиновников остается меньше возможностей для коррупции. И это высвобождает как чиновников так и политиков для собственно политики. То есть высвобождает от того, чтобы в ручном режиме управлять предприятиями и заниматься фактически бизнесом, к чему политики и чиновники не очень способны. А чиновники и политики будут формировать политику, принимать законы и правила, для чего их народ и выбирает.

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Таким образом, приватизация снижает коррупцию, привлекает инвестиции и улучшает качество государственного управления. Конечно, это при условии, что эта реформа будет и дальше имплементирована. Фонду госимущества сейчас все хорошо удается и продажа гостиницы Днепр была хорошим примером. И это не единственный пример, где Фонд госимущества хорошо сработал», — говорит Павел Кухта