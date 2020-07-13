«Своя мексика» и агрессивная политика интеграции: Как выбор президента в Польше повлияет на украинских заробитчан

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Своя мексика" и агрессивная политика интеграции: Как выбор президента в Польше повлияет на украинских заробитчан "Своя мексика" и агрессивная политика интеграции: Как выбор президента в Польше повлияет на украинских заробитчан

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Экзит-полы, проведенные по результатам второго тура президентских выборов в Польше, отдают победу действующему президенту Анджею Дуде, но - с минимальным отрывом.

О том, как на украинцев будет влиять выбор поляков, рассказал на странице в социальной сети аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Эксперт полагает, что по отношению к сотрудничеству с США, соседями по «трёхморью» разницы не ощущается, но в направлении Украины есть существенные «различия в акцентах»:, информирует enovosty.com/news.

«Дуда говорит про приоритет «каждый злотый в экономику», что отразится на работе с мигрантами и СП. По украинским заробитчанам будет проводиться агрессивная политика интеграции — стимулирование переезда семьями, чтобы некому было в Украину отправлять деньги. По Совместным предприятиям акцент на создании рабочих мест в Польше.

Тшасковский более гибок — это возможности совместного заработка и поиск «своей мексики» — сборочного цеха с приемлемым качеством но более дешёвой рабочей силой. Что, в принципе, не отменяет политику в области миграции», — написал аналитик.

Также, Игорь Тышкевич рассказал о том, как выбор президента повлияет на вопрос исторической памяти и на конфликты с соседями на этой почве: «Дуда однозначно более радикален, чем Тшасковский. Но и последний не пойдёт на полное сворачивание исторического дискурса».

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Отметим, экзит-полы, проведенные службой Ipsos дают Дуде поддержку 50,4% избирателей, тогда как его оппоненту мэру Варшавы Рафалу Тшасковському — 49,6%. Вместе с тем, погрешность опроса — около двух процентов, потому окончательный результат может удивить и оказаться довольно неожиданным.