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«Не менее 20-25 тысяч»: Как изменятся зарплаты врачей в Украине

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Не менее 20-25 тысяч": Как изменятся зарплаты врачей в Украине
 
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил йотом, что украинские медики должны получать не меньше 20-25 тысяч гривен

Украинские доктора должны получать заработную плату не меньше 20-25 тысяч гривен в месяц. Такое мнение глава ведомства выразил в эфире украинского телеканала. Он считает, что если мы хотим, чтобы в Украине работали профессионалы, имеющие достойные условия труда и которые будут заниматься качественным лечением, нужно повышать уровень из доходов, информирует enovosty.com/news.

Максим Степанов рассказал о том, что с сентября 2020 года врачей ожидает повышение заработных план на 3500 грн. Вместе с тем, он подчеркнул, что этой суммы недостаточно, но повышения считают первым шагом. Хотя ситуацию с зарплатами врачей, медицинских сестер и водителей «скорых» считает недопустимой.

Отметим, правительство выделило 1,26 миллиарда гривен на экстренную медицинскую помощь. За эти средства на протяжении текущего года будут повышать выплаты медикам, будут приобретены автомобили «скорой помощи» и обновлена материально-техническая база.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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