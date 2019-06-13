Дефолт отменяется: Стало известно о новой программе с МВФ

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Украина ведет переговоры с МАФ о запуске новой программы сотрудничества, которая должна продлиться 3-4 года

Украина начала работать над новой программой с Международным валютным фондом на 3-4 года. Об этом в интервью украинскому изданию рассказал заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук. По его словам, сейчас обдумываются детали, чтобы можно было запустить эту программу в конце текущего года. Это получится, если для этого будут все необходимые условия. В новой программе с кредиторами стороны попробуют заложить структурные реформы, которые бы смогли за этот период в три-четыре года вывести Украину на качественно иной уровень, информирует enovosty.com/news.

Ранее в Национальном банке Украины заявили о том, что Украина может получить транш от Международного валютного фонда до конца этого года при условии, что после выборов получится оперативно сформировать украинское правительство, которое быстро начнет свою работу.