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Эксперт пояснил, почему Рада приняла антиколомойский закон

Главная » Последние новости » Новости экономики » Эксперт пояснил, почему Рада приняла антиколомойский закон
 
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Не прошло и 12 месяцев, а Украина наконец подошла вплотную к новой программе МВФ. Не прошло и полугода, как Украина выполнила последнее условие и приняла многострадальный антиколомойский закон.

Об этом на странице в facebook написал Сергей Фурса. Он пояснил, почему антиколомойский закон таки был принят, несмотря на явное нежелание власти это делать:, информирует enovosty.com/news.

«Просто потому, что нет альтернативы. Как бы вы не любили Коломойского, но дефолт слишком болезненный для экономики и для рейтинга. Можно вспомнить и танки на улицах в Аргентине, да и свежие видео из Ливана, где протестующие крушат центральные улицы Бейрута тоже показательны. Но это не значит, что власть понимает и принимает необходимость этого закона. Скорее, наоборот, можно с уверенностью сказать, что если бы не было коронакризиса, то этот закон никогда бы не был принят. А многие интервью членов большинства больше напоминают извинения за то, что они вынуждены голосовать за закон. Плюс, закладывают в головы населения тезисы, что закон не соответствует Конституции. И вакханалия выступлений в парламенте во время рассмотрения этого закона показательна.

Но пришел кризис. И Украине нужен МВФ. При этом, позитивная сторона истории в том, что текущий мировой кризис может ударить по Украине гораздо меньше, чем в 2008 году. Украина подходит к кризису в гораздо лучшей форме, и мы видим, что результат реформ банковского сектора и достигнутая макро финансовая стабильность позволяет курсу гривны оставаться стабильным, а в экономике отсутствуют дисбалансы, присущие ситуации из прошлого. И если страна останется в рамках сотрудничества с МВФ до конца года, то удар по экономике будет намного меньшим, чем в 2008 году. Если не делать глупостей», — рассказал Сергей Фурса.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 454

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